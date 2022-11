Ebusco ontvangt weer Zweedse order Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een nieuwe opdracht uit Zweden ontvangen. Dit bleek dinsdag voorbeurs. Het betreft een order voor 13 Ebusco-bussen van het model 3.0 van 18 meter. Die moeten in de tweede helft van 2023 worden geleverd. Opdrachtgever is Svealandstrafiken, die al eerder een opdracht bij Ebusco plaatste. In juni bestelde Svealandstrafiken 23 bussen bij het bedrijf uit Deurne. In het contract zit ook nog een optie voor de aankoop van 5 extra bussen. Dit jaar haalde Ebusco al 3 opdrachten in Zweden binnen. Bron: ABM Financial News

