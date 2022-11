Defensieve aandelen uit de gratie in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, met techaandelen aan de leiding en veilige aandelen in het rood.



De AEX index steeg 0,3 procent tot 702,91 punten, terwijl de AMX een winst van 1,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,8 procent.

Het Damrak zette daarmee de zegereeks van donderdag voort, toen meevallende inflatiecijfers een rally in gang zetten. De dalende inflate voedt de hoop dat de Federal Reserve de rente tijdens komende beleidsvergaderingen minder agressief zal verhogen.

"Nadat gisteren bekend werd dat de inflatie in oktober is gezakt tot 7,7 procent schoten de beurzen omhoog. Het begint er op te lijken dat de inflatie zijn piek achter de rug heeft", zei analist Justin Blekemolen van Lynx.

Een ander belangrijk thema waren de tussentijdse verkiezingen in de VS afgelopen week. "De uitslag van de Senaat laat nog even op zicht wachten, maar is voor beleggers misschien niet eens zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat de geschiedenis laat zien dat de beste maanden nu historisch gezien voor ons liggen. De S&P 500 heeft in het verleden namelijk beter gepresteerd dan het gemiddelde in de periode van 12 maanden na de tussentijdse verkiezingen, met een gemiddeld rendement van 16,3 procent. Dit geldt vooral voor de periodes van één en drie maanden na tussentijdse verkiezingen, die historisch gezien aanzienlijk beter presteren dan jaren zonder tussentijdse verkiezingen", aldus Blekemolen.

Verder werd bekend dat de Duitse inflatie in oktober is gestegen met 10,4 procent, tegenover 10,0 in september. En uit de VS kwam het nieuws dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in november is gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0319. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0207 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0208 op de borden.

Olie werd vrijdag tot 3,0 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 6,6 procent, gevolgd door Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield met winsten van 5,9 procent.

RELX was met een verlies van 6,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen, terwijl sectorgenoot Wolters Kluwer 4,4 procent inleverde. Ahold Delhaize verloor 3,9 procent en andere defensieve namen, zoals Unilever en KPN, sloten ook in het rood.

In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijferrapportage van Vopak, waarbij ook een outlookverhoging werd afgegeven. Dit werd beloond met een koerswinst van 15,3 procent. ING sprak van sterke prestaties.



PostNL steeg 11,5 procent, terwijl Alfen 7,6 procent lager sloot.

In de AScX won CM.com 6,5 procent. Vivoryon steeg 3,4 procent, terwijl Majorel 5,2 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 3.949,90 punten. De Dow Jones index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen.