Teleperformance kondigt inkoopprogramma aan

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Teleperformance lanceert een inkoopprogramma van eigen aandelen na de koersimplosie vandaag. Dit meldde het Franse concern donderdag, nadat de handel in het aandeel eerder al werd stilgelegd. Het aandeel Teleperformance verloor eerder op de dag 34 procent, volgend op mediaberichten dat het bedrijf in Colombia onderdeel is van een onderzoek door de autoriteiten. De aanbieder van callcenters en andere klantondersteunende diensten zou personeel slecht betalen en zeer slechte werkomstandigheden bieden. Teleperformance benadrukte donderdag nog niet officieel op de hoogte gebracht te zijn door de Colombiaanse regering, maar zei vertrouwen te hebben in de resultaten van een dergelijk onderzoek, "aangezien de Colombiaanse dochteronderneming altijd in overeenstemming met de wet heeft geopereerd". Het management van Teleperformance heeft in reactie op de verkoopgolf zelf gevraagd om de handel in het aandeel tijdelijk stil te leggen, maar meldde nu zo snel mogelijk de hervatting aan te vragen. Teleperformance meent "dat de inkoop van eigen aandelen een goede optie is voor de aanwezige cash". Bron: ABM Financial News

