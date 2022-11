Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Renewi verlaagd van 12,10 naar 10,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Voorbeurs kwam Renewi met definitieve halfjaarcijfers en de gepresenteerde omzet van 952 miljoen euro was circa 20 miljoen euro meer dan Degroof had verwacht. En ook de onderliggende EBIT viel bijna 10 miljoen euro hoger uit dan de bank had voorzien. Renewi handhaaft de outlook en houdt het dividend onder herziening, onder meer vanwege de marktomstandigheden en de investeringen in groeiprojecten. Dit is volgens Degroof wellicht een teleurstelling, omdat er voldoende ruimte is om een klein dividend uit te keren. Degroof verwacht geen grote aanpassingen aan zijn taxaties, maar verhoogde wel de kapitaalkosten, wat leidde tot de koersdoelverlaging. Het aandeel Renewi handelt donderdag een half procent hoger op 6,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.