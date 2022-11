SBM Offshore verhoogt wederom outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft naar aanleiding van de resultaten in het afgelopen kwartaal de outlook voor heel 2022 opnieuw verhoogd. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van het bedrijf. "Solide resultaten", oordeelde CEO Bruno Chabas in een toelichting, terwijl hij onder meer de resultaten bij de divisie Turnkey benadrukte, die dit jaar “robuuste marges oplevert”. De oliedienstverlener rekent nu op een EBITDA in 2022 van ongeveer 1 miljard dollar, terwijl de omzet boven de 3,2 miljard dollar zal uitkomen. SBM verhoogde bij de halfjaarcijfers ook al de outlook voor de EBITDA van ongeveer 900 miljoen dollar naar meer dan 950 miljoen dollar. Toen werd een omzet verwachting van 3,2 miljard dollar afgegeven. Gerekend via de directe methode steeg de omzet van SBM in de eerste negen maanden van dit jaar van krap 1,7 miljard dollar naar ruim 2,5 miljard dollar. De divisie Lease & Operate boekte een omzet van 1,29 miljard dollar, tegenover 1,13 miljard dollar een jaar eerder. Turnkey zag de omzet stijgen van 519 miljoen dollar in de eerste negen maanden van 2021 naar liefst 1,23 miljard dollar in de afgelopen negen maanden. De nettoschuld liep ten opzichte van eind 2021 licht op van 5,4 naar 5,6 miljard dollar. Op 23 februari 2023 rapporteert SBM Offshore de jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

