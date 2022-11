B&S Group voelt druk wereldeconomie

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het derde kwartaal meer omzet geboekt en zag de problemen in de aanvoerketens afnemen, maar het bedrijf waarschuwt dat de kosten en marges dit jaar aanzienlijk geraakt zullen worden door de hoge inflatie en de situatie in de wereldeconomie.

De omzet steeg met 17,4 procent tot 544,3 miljoen. De autonome omzetgroei was 16,4 procent. Valutaschommelingen zorgden voor extra omzet. Zonder valuta-effecten bedroeg de groei 11,3 procent en de autonome groei 10,3 procent.

De groei was wel iets minder steil dan de voorgaande kwartalen. Over de eerste negen maanden van het jaar kwam de omzet op 1,53 miljard euro, een groei van bijna 19 procent, of krap 14 procent bij constante wisselkoersen.

"Schaarste van producten bleef de resultaten beinvloeden in dit kwartaal, maar we zagen de uitdagingen voor de aanvoer in de sector langzaam normaliseren in alle segmenten, behalve ons Beauty-segment en de internationale markt voor sterke drank", stelde CEO Tako de Haan.

Bij Liquors was de groei 10 procent, tot 156 miljoen euro. Bij Beaty was de groei 15 procent tot 175 miljoen euro, grotendeels dankzij een Franse overname. Dit zijn de twee grootste segmenten bij B&S Group.

B&S ging verder met het digitaliseren van de diensten wat leidde tot extra vraag op de platforms, vooral in het Food segment. Ook werden nieuwe distributiecontracten gesloten voor de parfums.

Hogere loonkosten en een krappe arbeidsmarkt in Europa leidden tot hogere salarissen en die situatie verbetert niet voor het einde van het jaar, aldus het bedrijf.

Outlook

Voor Liquor en Beauty verwacht B&S dat de huidige marktsituatie de omet, marges en operationele kosten zullen beinvloeden in het vierde kwartaal, dat traditioneel sterk is vanwege de feestdagen.

"De inflatie van de consumentenprijzen zal waarschijnlijk aanhouden, en de bestedingspatronen van consumenten raken, vooral in het duurdere productassortiment." Daarbij komt dat de sterke dollar een negatieve invloed heeft vooral op de sterkedrankenmarkt, die doorgaans piekt in aanloop naar het Chinese nieuwjaarsfeest.

Bij de segmenten Personal Care en Health zijn de trends gunstiger maar omdat Liquor en Beauty zo belangrijk zijn voor het vierde kwartaal, verwacht B&S dat de "huidige marktsituatie de algehele resultaten in 2022 substantieel zullen raken."