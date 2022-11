Van Lanschot Kempen blijft op koers

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal in lijn gepresteerd met voorgaande kwartalen. Dit meldde de private bank en vermogensbeheerder vrijdagochtend.

"In het derde kwartaal hield de turbulentie op de financiële markten aan", zei CFO Jeroen Kroes in een toelichting, maar "in de contacten die we als trusted advisor met onze private banking-klanten hebben, zien we dat zij belegd willen blijven".

De totale client assets en assets under management daalden afgelopen kwartaal door een negatief koersresultaat en kwamen uit op respectievelijk 115,3 miljard en 96,2 miljard euro. Eind juni was dit respectievelijk 118,5 en 99,6 miljard euro.

De totale netto-instroom in assets under management in het derde kwartaal was 0,6 miljard euro.

Verder koos het pensioenfonds BPF Schilders voor Van Lanschot Kempen als fiduciair manager. Het fonds heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro. Dit mandaat start in het lopende kwartaal.

De kapitaalratio van Van Lanschot Kempen bedroeg 19,2 procent, na aftrek van een dividend van 1,50 euro per aandeel. Dat was eind juni 20,2 procent. Daarmee blijft de bank boven de doelstelling van 15 procent "plus een add-on van 2,5 procent voor overnames".

In december keert Van Lanschot Kempen dividend uit.