ING: solide kwartaalupdate BAM

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een solide update gegeven over het derde kwartaal. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag. BAM boekte een EBITDA, exclusief de boekwinst op de verkoop van de Duitse infratak, van 229,3 miljoen euro, hetgeen circa 4 procent hoger ligt dan waarop ING mikte. Door de Duitse desinvestering steeg de solvabiliteitsratio conform verwachting naar 21,1 procent. "We zien dit nog steeds als een zeer belangrijke verbetering", aldus Hollestelle. Verder handhaafde BAM de outlook voor heel het jaar. Voor de analist kwam dat niet als een verrassing. BAM mikt op een EBITDA-marge dit jaar van minstens 4 procent, waar ING mikt op 4,25 procent. "Gezien het vierde kwartaal vaak een sterk kwartaal is voor een bouwbedrijf als BAM, hebben we vertrouwen in onze raming", aldus Hollestelle, "en daarmee dat BAM de outlook zal halen." Hoewel de Nederlandse niet-residentiele activiteiten minder sterk presteerde dan BAM had verwacht, blijven de prestaties van de infrastructuurdivisie verbeteren. "Dit laatste is een belangrijke aanjager voor een structurele verbetering van de marges voor BAM", zo stelde Hollestelle, die de verbetering van de infrastructuurdivisie dan ook positief noemt. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,50 euro. Ook staat het aandeel op de favorietenlijst van de bank. Het aandeel BAM daalde donderdagochtend met 1,6 procent tot 2,02 euro. Bron: ABM Financial News

