Johnson & Johnson neemt Abiomed over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson neemt Abiomed, een fabrikant van hartapparatuur, over voor 16,6 miljard dollar. Dat maakte het Amerikaanse J&J dinsdag bekend. De overname wordt geheel in contanten betaald. J&J betaalt 380 dollar per aandeel vooruit, en nog eens 35 dollar per aandeel als bepaalde mijlpalen worden behaald. Het aandeel Abiomed sloot maandag op 252,08 dollar. Abiomed verkoopt de Impella hartpompen voor behandeling van aandoeningen zoals hartaanvallen, hartfalen en verstopte slagaders. Bron: ABM Financial News

