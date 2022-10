AB InBev presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) AB InBev heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde ook de outlook voor dit jaar. Dit bleek donderdag uit het kwartaalrapport van de brouwer. “We realiseerden dit kwartaal een algemene volumegroei van 3,7 procent, wat leidde tot een versnelde stijging van de opbrengsten met 12,1 procent”, aldus CEO Michel Doukeris in een toelichting. Analisten hadden gemiddeld een omzetgroei van 10,2 procent verwacht en een volumegroei van 2,2 procent. Volgens het management boekte AB InBev het beste volumeresultaat op kwartaalbasis dit jaar “dankzij versnelde digitale transformatie en aanhoudende vraag van de consument naar onze merkenportfolio”. De genormaliseerde EBITDA steeg met 6,5 procent tot 5,3 miljard dollar in het derde kwartaal, met een bijbehorende marge van 35,2 procent. De onderliggende winst kwam op 1,7 miljard dollar uit. Per aandeel betekent dit een winst van 0,84 dollar uit, waar analisten op 0,83 dollar hadden gerekend. “We blijven een sterke consumentenvraag naar onze portefeuille en een veerkrachtige biercategorie zien terwijl we ons aan de dynamische bedrijfsomgeving aanpassen”, ging de topman verder. Outlook omhoog “Op basis van onze prestaties en aanhoudend momentum verhogen we de ondergrens van onze EBITDA-vooruitzichten voor het hele boekjaar”, liet Doukeris nog weten. AB InBev verwacht dat de EBITDA dit jaar zal stijgen met 6 tot 8 procent. Eerder lag de onderkant van deze vork op 4 procent. De opbrengsten zullen volgens de brouwer nog altijd sneller stijgen dan de EBITDA, in lijn met de outlook van de brouwer voor de middellange termijn. De netto-investeringen zullen tussen 4,5 en 5,0 miljard dollar liggen. De analisten rekenen voor heel 2022 op een autonome omzetgroei van 11 procent dit jaar, een volumegroei van 2,6 procent en een EBITDA-stijging van 6,6 procent. Bron: ABM Financial News

