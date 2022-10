Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,50 naar 1,65 euro met een onveranderd Houden advies. KBC verlaagde het koersdoel na de recente outlookverlaging door PostNL. Nog altijd denkt KBC dat de analistenverwachtingen te hoog zijn. Vooral omdat de pakketvolumes stevig onder druk staan. En er zijn ook zorgen over een oplopende schuldratio. Het aandeel PostNL stijgt woensdag 0,4 procent naar 1,58 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.