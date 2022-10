Visa verhoogt dividend met 20 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, dankzij aanhoudend sterke consumptie, en verhoogde zijn dividend met 20 procent. Het creditcardbedrijf meldde een nettowinst van 3,94 miljard dollar, tegen 3,58 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel was dit 1,86 dollar, of 1,93 dollar aangepast voor bijzondere posten. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 1,87 dollar winst per aandeel volgens Faxt Set. De omzet steeg van 6,56 miljard naar 7,79 miljard dollar. Ook dit was hoger dan de analisten gemiddeld hadden ingevuld, wat 7,55 miljard dollar was. Visa voelt de gevolgen van de sterke Amerikaanse dollar. Zonder valutaschommelingen was de omzet niet 19 procent maar 23 procent hoger. Het betaalvolume steeg 10 procent en het aantal verwerkte transacties met 12 procent.

Volgens CEO Al Kelly weerspiegelen de resultaten aanhoudend sterke consumentenbetalingen, veerkracht in e-commerce en aanhoudend herstel in internationaal reizen." Hij gaf toe dat er "enige onzekerheid op de korte termijn is", maar vertrouwt op het groeipad voor Visa op de lange termijn. Visa heeft deze maand een aandeleninkoopprogramma van 12 miljard dollar goedgekeurd. Ook gaat het dividend omhoog van 0,38 naar 0,45 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

