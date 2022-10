Solide kwartaal L'Oreal

(ABM FN-Dow Jones) L'Oréal heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald, maar de groei was minder sterk als in de drie maanden ervoor. Dit bleek donderdag nabeurs uit cijfers van de Franse cosmeticagigant.

"In een context van ongekende volatiliteit, gekenmerkt door de beperkingen op het gebied van de volksgezondheid in China en de inflatie in de westerse wereld, heeft L'Oréal een zeer solide kwartaal neergezet, met een gestaag groeitempo in vergelijking met 2019", aldus CEO Nicolas Hieronimus.

De omzet steeg in de verslagperiode met 19,7 procent naar 9,6 miljard euro. In het tweede kwartaal lag de groei op zo'n 23 procent. Op vergelijkbare basis was de groei in het derde kwartaal 9,1 procent, tegenover 13,4 procent in de drie maanden ervoor.

In alle regio's groeide de omzet van L'Oréal met dubbele cijfers. Op vergelijkbare basis was de groei in Noord-Azië en Europa het minst, met respectievelijk 11,3 en 12,1 procent.

In de eerste negen maanden van het jaar steeg de omzet van L'Oréal op vergelijkbare basis met 12 procent naar 27,9 miljard euro.

Outlook

"Ondanks de huidige onzekerheden blijven we vertrouwen hebben in de vooruitzichten voor de wereldwijde schoonheidsmarkt", aldus L'Oréal.

Het Franse bedrijf verwacht in 2022 opnieuw "groei van omzet en winst te realiseren."