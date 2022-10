RELX ziet onderliggende omzet met 9% oplopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in eerste negen maanden van 2022 bij alle 4 de divisies de onderliggende omzet zien oplopen, maar vooral bij het onderdeel Exhibitions. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag bekend in een kwalitatieve handelsupdate. Over de verslagperiode behaalde RELX bij Scientific, Technical & Medical een onderliggende omzetgroei van 4 procent, bij Risk & Business Analytics van 7 procent, bij Legal van 5 procent en bij Exhibitions van liefst 85 procent. Zo kwam de totale onderliggende groei van RELX na drie kwartalen uit op 9 procent. Exhibitions, met 10 procent van de groepsomzet over de eerste helft van dit jaar verreweg de kleinste divisie van de groep, werd eerder heel hard geraakt door de coronacrisis. Nu de coronamaatregelen grotendeels of zelfs volledig van de baan zijn, worden er weer beurzen en bijeenkomsten georganiseerd. Outlook RELX verwacht nog altijd dat de onderliggende omzetgroei en de aangepaste operationele winst dit jaar boven de historische gemiddelden uitkomen, ook tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

