Sligro ziet omzet aantrekken

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen en harder dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit omzetcijfers van het groothandels- en foodservicebedrijf. De omzet nam afgelopen kwartaal op jaarbasis met 17,1 procent toe tot 652 miljoen euro. Deze stijging was volledig autonoom. Nederland droeg 586 miljoen euro aan de omzet bij en België 66 miljoen euro. Cumulatief steeg de totale omzet over de eerste drie kwartalen van dit jaar met 31,1 procent. Ten opzichte van de omzet voor de uitbraak van de coronapandemie lag de omzet in het derde kwartaal 6 procent hoger. Analisten verwachtten dat de omzet van Sligro in het afgelopen kwartaal zou uitkomen op 639 miljoen euro. Over Makro Cash & Carry Belgium, waarvoor Sligro eerder deze maand interesse toonde, meldde het bedrijf donderdag niets. Outlook Donderdag legde het bedrijf ook geen concrete outlook op tafel. Sligro gaf wel aan dat de gemiddelde analistenverwachting, die het bedrijf onlangs verzamelde, binnen de ruime bandbreedte bevindt die het bedrijf zelf voor het resultaat aanhoudt. Sligro repte donderdag van een laag consumentenvertrouwen in combinatie met een hoge inflatie, maar toonde zich desondanks niet somber. Het vierde kwartaal is voor de onderneming historische een belangrijke periode en erg bepalend voor het jaarresultaat. De omzetcijfers over 2022 komen op 4 januari aanstaande naar buiten, waarna op 2 februari de volledige jaarcijfers volgen. Bron: ABM Financial News

