Besi waarschuwt voor zwakke marktomstandigheden

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk last gehad van een vertraging en ook voor het laatste kwartaal van dit jaar zal er een flinke omzetdaling zijn. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie.

In een toelichting sprak CEO Richard Blickman van een nieuwe 'neergang' in de sector. Hoewel automotive en industrie het goed deden, was dit volgens de topman onvoldoende om de gebruikelijke seizoenszwakte voor mobiele applicaties en "een meer algemene zwakte in het hoge segment server, data center en computing applicaties" op te vangen.

In het derde kwartaal behaalde Besi een omzet van 168,8 miljoen euro, een daling van 21,1 procent ten opzichte van de 214 miljoen euro in het tweede kwartaal. Besi had al gewaarschuwd voor een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis, en daarmee bleef de omzetdaling dus aan de onderkant van de range.

ING rekende op een kwartaalomzet van 161 miljoen euro, 1 miljoen euro meer dan de consensus die Bloomberg samenstelde. ABN AMRO zat exact in lijn met die consensus.

De orderinstroom daalde van 153 miljoen euro in het tweede kwartaal naar 125,3 miljoen euro in het derde kwartaal. ING had gerekend op slechts 97 miljoen euro.

Het orderboek is voor bijna 241 miljoen euro gevuld aan het einde van het derde kwartaal, maar dat is wel bijna 13 procent minder dan eind juni. Wel is dit volgens Blickman nog altijd hoger dan gebruikelijk.?

De brutomarge kwam uit op 62,3 procent, waar Besi een outlook had afgegeven van 60 tot 62 procent.

Bij de halfjaarcijfers gaf Besi aan dat de operationele kosten met 10 tot 15 procent moeten dalen. In het derde kwartaal daalden deze kosten daadwerkelijk met 10,3 procent op kwartaalbasis. Besi wees onder meer op het terugbrengen van het personeelsbestand en dat het dit blijft doen als de marktomstandigheden dit vereisen.

Wel denkt Besi dat de kosten in het lopende vierde kwartaal met ongeveer 5 procent op kwartaalbasis zullen oplopen.

Netto verdiende Besi in het derde kwartaal 57,3 miljoen euro. Een daling op kwartaalbasis van 24,2 procent, als gevolg van een lagere omzet en meer uitgaven aan R&D.

Outlook

Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling van 15 tot 25 procent, als gevolg van "seizoenseffecten en zwakke marktomstandigheden".

Besi mikt daarnaast op een brutomarge van 60 tot 62 procent.