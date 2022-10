Johnson & Johnson verlaagt outlook opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald, maar verlaagde toch de outlook voor heel 2022. Dit meldde het Amerikaanse farmabedrijf dinsdagmiddag. De nettowinst verbeterde afgelopen kwartaal met 21,6 procent op jaarbasis, van 3,7 miljard tot 4,5 miljard dollar, of 1,68 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 2,55 dollar was beter dan de 2,48 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet steeg van 23,3 miljard naar 23,8 miljard dollar, waar de markt rekende op 23,4 miljard dollar. Bij Consumer Health kwam de omzet licht lager uit op 3,8 miljard dollar. Bij het onderdeel Pharmaceutical verbeterde de omzet op jaarbasis met 2,6 procent naar 13,2 miljard dollar. De groei was onder meer te danken aan het Janssen-coronavaccin, aldus het bedrijf. Ook de divisie MedTech zag de omzet ruim 2 procent stijgen tot 6,8 miljard dollar. Outlook Johnson & Johnson rekent voor 2022 nu op een omzetgroei van 1,8 tot 2,3 procent, dat was in juli nog 2,1 tot 3,1 procent en in het voorjaar nog 3,8 tot 4,8 procent. Met dit nieuwe groeitempo wordt de omzet voor dit jaar ingeschat op 93 tot 93,5 miljard dollar. De bandbreedte voor de aangepaste winst per aandeel werd aangescherpt, van 10,00 en 10,10 dollar, naar 10,02 tot 10,07 dollar. Het aandeel Johnson & Johnson noteert dinsdag voorbeurs 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

