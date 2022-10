Omzetgroei CM.com trekt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het derde kwartaal de omzetgroei flink zien aantrekken, maar de jaarcijfers zullen aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte uitkomen. Dit bleek dinsdag uit een kwartaalupdate van het bedrijf. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 18 procent tot 68,9 miljoen euro, of met 16 procent op autonome basis. Dit is beduidend meer dan de omzetgroei van 5 procent in het tweede kwartaal. CM.com verwacht dat de aantrekkende omzettrend zich ook in het vierde kwartaal doorzet. Binnen de CPaaS-activiteiten zag CM.com het aantal berichten afgelopen kwartaal verder stijgen met 20 procent tot 1,8 miljard. Het vierde kwartaal is traditioneel gezien echter het sterkste kwartaal, aldus CM.com. "Maar de marktomstandigheden zijn onzeker." De jaarlijks terugkerende omzet kwam uit op 29,1 miljoen euro tegen 20,4 miljoen euro een jaar eerder. CM.com wees op een onderzoek van Juniper dat aantoont dat social media als Instagram en Facebook steeds belangrijker worden voor bedrijven om in contact te komen met klanten. "Dit is één van de expertises van CM.com." Het aantal online betalingen dat CM.com afgelopen kwartaal verwerkte steeg met 95 procent tot 526 miljoen euro. De volumes trokken aan door onder meer betalingen van Nederlandse overheidsinstellingen en nieuwe klanten. Sinds het vierde kwartaal van vorig jaar zitten de betaalvolumes weer duidelijk in een opgaande lijn. De brutowinst steeg met 17 procent tot 19,3 miljoen euro met een brutomarge van 28 procent. CM.com waarschuwde dinsdag dat de omzet dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 300 tot 315 miljoen zal uitkomen, met een neerwaartse risico van circa 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden. In juli van dit jaar werd de outlook nog licht verlaagd. Eerder hield het bedrijf namelijk nog rekening met een jaaromzet van 310 tot 330 miljoen euro. "Ondanks onze sterke marktpositie, zien we veranderde marktomstandigheden", aldus CEO Jeroen van Glabbeek, wijzend op de hoge inflatie, de gestegen rentes en dito energieprijzen. De topman zegt de operationele kosten te willen "optimaliseren" en het huidige personeel zo effectief mogelijk in te willen zetten. "Zo kunnen we veerkrachtiger worden, niet alleen voor de marktontwikkelingen, maar ook voor klanten die het moeilijk hebben. Deze factoren moeten ook bijdragen aan het pad richting winstgevendheid en een structureel positieve EBITDA tegen het einde van 2023." Correctie: om juiste aantal berichten binnen de CPaaS-activiteiten te vermelden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.