'Ahold Delhaize uitblinker bij komende kwartaalcijfers'

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De aanstaande kwartaalcijfers van Ahold Delhaize zullen opnieuw de kracht van de activiteiten van het supermarktbedrijf bevestigen, zowel in de VS als in Europa. Dit verwachten analisten van UBS in aanloop naar de update op 9 november. “Wij geloven dat de Amerikaanse supermarktbranche de inflatie zal doorberekenen, wat betekent dat Ahold Delhaize een sterke omzet zou moeten kunnen vasthouden, terwijl de bescheiden druk op de winstmarge al in de verwachtingen is verwerkt”, zei de Zwitserse bank. De analisten voorzien in Europa een versnelling op kwartaalbasis van zowel de omzetgroei als de margeverbetering. De analisten denken dat de marges inmiddels een dieptepunt hebben bereikt. De analisten voorzien een aanhoudende verbetering in zowel de tweede helft van 2022 als in 2023 dankzij aanvullende kostenmaatregelen die specifiek gericht zijn op Europa. Voor 2023 wijzen de analisten op de afronding van de insourcing van de toeleveringsketen in de VS, wat tot forse kostenbesparingen leidt en de druk op de kosten zou moeten compenseren. Daarnaast zou de verbouwing van Stop & Shop voldoende kritische massa moeten bereiken en de verkooptrends stimuleren. UBS handhaaft het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro voor Ahold Delhaize. Het aandeel noteerde donderdag 0,8 procent hoger op 27,11 euro. Bron: ABM Financial News

