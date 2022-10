Merck licht optie op kankervaccin Moderna Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft de optie gelicht om samen met Moderna een gepersonaliseerd kankervaccin te ontwikkelen. Dit maakten de twee farmaceuten woensdagmiddag bekend. Het vaccin wordt al getest in combinatie met een therapiemiddel van Merck, Keytruda, als aanvullende behandeling voor patiënten met risicovol melanoom. De behandeling werkt door middel van een mRNA-vaccin, dat het menselijke immuunsysteem zo manipuleert dat het specifieke kankercellen aanvalt. De bedrijven werken al sinds 2016 aan deze toepassing. "We verwachten dit kwartaal data over toepassing als gepersonaliseerd kankervaccin en blijven enthousiast over de toekomst en de impact die mRNA kan hebben als nieuw model voor de behandeling van kanker", zei voorzitter Stephen Hoge van Moderna. Merck betaalt Moderna 250 miljoen dollar en de bedrijven zullen samenwerken bij de ontwikkeling en commercialisering van het middel, en de kosten en opbrengsten uit dit nieuwe type medicijn delen. De samenwerking combineert de expertise van Merck op het gebied van immuno-oncologie met de baanbrekende mRNA-technologie van Moderna, zei Eliav Barr van Merck. Bron: ABM Financial News

