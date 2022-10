Nord Stream-sabotage drukt winst BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt, door afboekingen op een indirect belang in de Nord Stream-gaspijp, en zal daardoor niet aan de analistenverwachtingen voldoen. Daarvoor waarschuwde het Duitse bedrijf woensdag bij de publicatie van voorlopige cijfers.

De nettowinst daalde vermoedelijk van 1,25 miljard naar 909 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op 1,10 miljard euro.

De afwaarderingen betroffen het aandelenbelang in Wintershall Dea ter waarde van 740 miljoen euro, vanwege de deelneming van dit bedrijf in de Nord Stream 1 aardgaspijpleiding in de Oostzee, die door sabotage langdurig onklaar is gemaakt.

De omzet van BASF steeg wel, met 12 procent tot 21,9 miljard euro, vooral dankzij prijsstijgingen en gunstige wisselkoerseffecten.

Het bedrijf kondigde aan voor 500 miljoen euro per jaar aan kosten te gaan besparen, vooral in Europa en in Duitsland, omdat de randvoorwaarden verslechteren. In Duitsland werd in het derde kwartaal verlies geleden. Ruim de helft van de besparingen moeten komen van de locatie in Ludwigshafen.

De outlook voor boekjaar 2022 bleef woensdag ongewijzigd, op een verwacht EBIT-resultaat tussen 6,8 miljard en 7,2 miljard euro.

Op 26 oktober volgen de volledige cijfers.