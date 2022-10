Renewi stelt bestuurder aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft Katleen Vandeweyer aangesteld als niet-uitvoerend bestuurder per 1 december dit jaar. Dit maakte het afvalbedrijf woensdagochtend bekend. Vandeweyer was tot juni dit jaar plaatsvervangend financieel directeur van Proximus. Daarvoor was ze onder meer CFO van Wordline en Arthur Andersen. Ze is ook niet-uitvoerend bestuurder bij Ageas en AG Insurance. Vandeweyer volgt Marina Wyatt, die in juli na een periode van negen jaar uit het bestuur van Renewi stapte. Bron: ABM Financial News

