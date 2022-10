Beursblik: Ahold en Carrefour tips voor komend cijferseizoen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inflatie is zowel een vloek als een zegen voor Europese supermarkten. Dit zegt analist Clément Genelot van zakenbank Bryan Garnier in een vooruitblik op het aanstaande cijferseizoen. "We verwachten gemengde resultaten voor het derde kwartaal", aldus Genelot. De omzet zal veerkrachtig zijn gebleken en zelfs verder gestegen, terwijl de winstgevendheid onder druk stond door stijgende kosten. De zakenbank denkt dat de omzet bij Ahold Delhaize en Carrefour iets versnelde ten opzichte van het tweede kwartaal. "De volumes blijven erg veerkrachtig, ondanks de snellere prijsstijging van voedingsmiddelen." Wel grijpen mensen vaker naar goedkopere producten, aldus de analist. Arbeidskosten en energieprijzen vormen wel degelijk een uitdaging voor het op peil houden van de marges. "Die marges zijn flinterdun en meer kostenbesparingen lijken lastig." "Opnieuw is het dekking zoeken in defensieve en dividendaandelen die niet te veel blootstelling hebben aan Europa, zoals Ahold Delhaize", schreef Genelot in zijn rapport. Ook ziet hij kansen in aandelen die op korte termijn een koersopleving kunnen beleven dankzij een specifieke aanjager, zoals Carrefour, waar een beleggersdag op de agenda staat. Dan moet duidelijk worden hoe aandeelhouders zullen profiteren van toekomstige desinvesteringen. "Ahold Delhaize oogt als de perfecte defensieve belegging", aldus Genelot, wijzend op de goede bedrijfsvoering, een veerkrachtige verkoopmix, meer dan 63 procent van de omzet in de VS en een hoge aandeelhoudersbeloning van 7 tot 8 procent rendement, min of meer gelijk verdeeld over dividend en aandeleninkoop. Bryan Garnier heeft een koopadvies op Ahold Delhaize en Carrefour met koersdoelen van 34,00 en 22,00 euro. Casino staat op de verkooplijst met een koersdoel van 15,00 euro. Bron: ABM Financial News

