Turkse startup Getir wil flitsbezorger Gorillas overnemen - media

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse bezorg-startup Getir wil rivaal Gorillas overnemen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden. Het zou gaan om een overname die deels in contanten en deels in aandelen wordt gedaan, volgens de bronnen, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Het is ook nog niet zeker of het tot een overname komt, aldus het persbureau, dat geen specifieke financiële details meldde. Met een overname van de Duitse flitsbezorger zou Getir voet aan de grond krijgen in belangrijke Europese markten, waaronder Duitsland en het VK. Gorillas onderzoekt al langer zijn strategische opties nadat investeerders voorzichtiger zijn geworden over bedrijf. Tijdens de laatste financieringsronde een jaar geleden, had Gorillas een waarde van 3 miljard dollar. Getir, dat in 2015 lanceerde, wist in maart nog bijna 800 miljoen dollar op te halen tegen een waardering van bijna 12 miljard dollar. Woordvoerders van de twee bedrijven wilden geen reactie geven aan Bloomberg. Bron: ABM Financial News

