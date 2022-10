Aandeelhouders Van Lanschot Kempen keuren kapitaalteruggave goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben hun goedkeuring gegeven aan de voorgestelde kapitaalteruggave van 1,50 euro per aandeel. Dit meldde het concern donderdag na afloop van een bijzondere aandeelhoudersvergadering, waar over het voorstel werd gestemd. In totaal keert Van Lanschot Kempen voor 60 miljoen euro aan kapitaal uit. De uitkering zal in december 2022 plaatsvinden. De CET1-ratio blijft na de kapitaalteruggave ruim boven de kapitaaldoelstelling van 15 procent, benadrukte de bank. Bron: ABM Financial News

