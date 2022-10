Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 24,00 naar 22,00 Britse pond, maar met handhaving van het koopadvies.

Het vertrouwen van de analisten op herstel van de aandelenkoers is toegenomen na de aankondigingen van de maaltijdbezorger dat winstgevendheid eerder wordt bereikt dan eerder gedacht, de verkoop van het iFood-belang en de aanstelling van voormalig Ahold Delhaize-topman Dick Boer als commissaris.

UBS verwacht dat gestage verbetering van de winstgevendheid het aandeel zal helpen te herstellen in de komende maanden. Ook updates over Prime en een partner of koper voor Grubhub kunnen helpen, evenals een schikking in de zaak over plafonds voor de fees in New York. Tenslotte zou een evaluatie van de portefeuille met activiteiten ook een goed idee zijn volgens UBS.

UBS rekent voor het tweede halfjaar nu op een EBITDA-resultaat van 33 miljoen positief, in plaats van de eerdere verwachting van 42 miljoen euro verlies.

De verwachting voor het handelsvolume gaan wel met 3 tot 4 procent omlaag voor de jaren 2022, 2023 en 2024, maar het EBITDA-resultaat zal verbeteren in die periode, denken de analisten.

Voor heel 2022 rekent UBS op een volumegroei van 1,4 procent in plaats van 3 procent, en een negatieve EBITDA van 102 miljoen, waar eerder nog een min van 163 miljoen werd voorzien. In 2023 zou dit moeten omslaan naar een plus van 152 miljoen euro.

Het aandeel Just Eat Takeaway wint donderdag 2,4 procent op 15,55 euro.