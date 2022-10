STMicroelectronics bouwt Italiaanse fabriek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) STMicroelectronics gaat een nieuwe fabriek in Italië bouwen. Dit maakte de halfgeleiderfabrikant woensdag bekend. Het gaat een om fabriek voor de productie van siliciumcarbide, waarmee een investering van 730 miljoen euro is gemoeid gedurende een periode van 5 jaar. STMicroelectronics maakt daarbij gebruik van een Italiaanse subsidie. De eerste productie moet nog in 2023 van start gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.