Fed-bestuurder Williams verwacht snel afkoelende inflatie in 2023

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Nu de mondiale vraag afneemt en de aanvoerketen geleidelijk herstelt, kan de inflatie in de Verenigde Staten in 2023 afkoelen tot rond de 3 procent. Dit zei de president van de New York Fed John Williams maandag tijdens een bezoek aan de Hispanic Chamber of Commerce in Phoenix. De PCE-inflatie, de belangrijkste inflatiegraadmeter voor de Federal Reserve, kwam in augustus uit op 6,2 procent op jaarbasis. Volgens Williams, die stemrecht heeft binnen de Fed, zal het langer duren voor de onderliggende inflatie daalt en de centrale bank dus weer rond zijn doelstelling van 2 procent zit. De Fed verhoogt de rente sinds maart dit jaar in een rap tempo om de torenhoge inflatie te bestrijden. En er komen nog meer renteverhogingen aan. De terminal rate, het punt waarop de Fed stopt met het verhogen van de rente, wordt momenteel geschat op 4,5 tot 4,75 procent. Dat punt wordt naar verwachting volgend jaar bereikt. Volgens Williams begint het krappe monetaire beleid langzaam vruchten af te werpen. De woningmarkt koelt af volgens de Fed-bestuurder en ook de uitgaven van bedrijven en consumenten lopen terug. "Maar ons werk is nog niet gedaan", benadrukte Williams, die voor dit jaar rekent op een nulgroei voor de Amerikaanse economie en volgend jaar op een bescheiden groei. "Het zal tijd kosten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we zullen terugkeren naar een aanhoudende periode van prijsstabiliteit", aldus de centraal bankier. Bron: ABM Financial News

