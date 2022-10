Beursblik: druk op Renewi niet operationeel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De koers van recyclingbedrijf Renewi staat onder druk door de hoge energieprijs en andere technische factoren, maar er zijn geen operationele problemen en het bedrijf blijft goed gepositioneerd. Dat stellen analisten van Degroof Petercam maandag. De analisten handhaven het koopadvies met een koersdoel van 12,10 euro. De verwachtingen voor de resultaten in 2023 zijn onveranderd sinds de halfjaarcijfers, die een vlakke omzet en hoger EBIT-resultaat toonden dankzij hogere prijzen voor grondstoffen, die altijd goed zijn voor de winstgevendheid. De koers is geraakt doordat opname in de FTSE 250 uitbleef, terwijl in het huidige klimaat beleggers ook een voorkeur hebben voor afvalverwerkingsbedrijven die afval in energie omzetten. Als enige bedrijf dat zich puur op recycling richt in Europa, denkt Degroof Petercam dat Renewi ideaal is gepositioneerd voor de toekomst. De tijdelijke nadelen van de hoge energieprijzen zijn geen reden om aan de beleggingscasus te twijfelen, volgens de analisten. De analisten wijzen er nog wel op dat Renewi een kwart van omzet haalt uit België, waar de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. En omdat Renewi doorgaans de prijzen alleen aan het begin van het boekjaar verhoogt, zal dit voor wat margedruk hebben gezorgd in de zes maanden tot en met eind september, toen de eerste jaarhelft eindigde. Bedrijven die afval verbranden kunnen de inflatie beter opvangen met de hogere inkomsten uit energieopwekking. Dit verklaart volgens Degroof dat het aandeel relatief slecht presteerde de laatste tijd. Bron: ABM Financial News

