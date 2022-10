'Volgende week OPEC+ overleg over productieverlaging' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en zijn bondgenoten komen volgende week woensdag naar verwachting bij elkaar in Wenen om te praten over een mogelijke verlaging van de productie om een verdere daling van de olieprijzen tegen te gaan. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van ingewijden. Het is voor het eerst sinds maart 2020, de start van de coronacrisis, dat OPEC+ fysiek bijeen komt. De afgelopen tweeënhalf jaar waren de maandelijkse bijeenkomsten digitaal. Onduidelijk is of Rusland een afgevaardigde stuurt, aldus Bloomberg. Verder zullen niet alle landen vertegenwoordigd zijn, volgens de bronnen, omdat het kort dag is. Afgelopen week verschenen er nieuwsberichten dat Rusland wil dat de productie van OPEC+ met 1 miljoen vaten per dag wordt verlaagd. Productieverlagingen zouden Rusland ten goede komen, volgens analisten van Commerzbank, die verder stellen dat de olieprijzen pas worden ondersteund als er een productieverlaging van tenminste 500.000 vaten per dag wordt aangekondigd. Bron: ABM Financial News

