Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,3 procent in het groen op 387,85 punten, de Duitse DAX steeg 1,2 procent op 12.114,36 punten, de Franse CAC 40 steeg 1,5 procent op 5.762,34 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,2 procent in het groen bij een slot van 6.893,81 punten.

Op maandbasis daalde de Stoxx Europe 600 zo'n 7 procent en op kwartaalbasis bijna 5 procent. De Duitse DAX leverde in september ruim 7 procent in en over heel het derde kwartaal 5,5 procent.

"Voor Europese beleggers zou het gunstig zijn als er iets meer rust op de markten komt en de volatiliteit afneemt", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Een aanpassing van het Britse stimuleringsplan of het aftreden van de minister van Financiën, in combinatie met een renteverhoging door de Bank of England en de Europese Centrale Bank zou volgens hem kunnen helpen.

"Wie had er voor vorige week vrijdag gedacht dat de impact van het politieke beleid in Londen zo groot zou zijn op de wereldwijde financiële markten?", aldus Wiersma.

De Britse premier Liz Truss en de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng hebben vandaag een ongebruikelijk onderhoud met het Office for Budget Responsibility.

De Britten maakten over het tweede kwartaal een groei van de economie op kwartaalbasis bekend van 0,2 procent, terwijl in de voorlopige metingen een min werd vastgesteld van 0,1 procent.

Frankrijk meldde vrijdag een daling van de consumentenprijzen over september van 0,5 procent op maandbasis. Op jaarbasis bleef de inflatie met 5,6 procent onder de verwachting van 6,1 procent en de inflatie van 5,8 procent in augustus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september met 10,0 procent gestegen. In augustus was de prijsstijging nog 9,1 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in september 4,8 procent op jaarbasis. Dit was in augustus 4,3 procent. Deze data overstegen de prognoses van 9,7 procent voor de inflatie en 4,7 procent voor de kerninflatie op jaarbasis. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,2 procent en de kernprijzen met 1,0 procent.

Ook in de VS zijn de consumentenprijzen weer opgelopen, bleek vanmiddag uit de PCE-inflatie over augustus.

Vrijdag werd ook bekend dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne oproept om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dit doet hij op de dag dat vier regio's in Oekraïne worden geannexeerd door Rusland. Die annexatie volgde op in de haast georganiseerde referenda die in grote delen van de wereld niet worden erkend.

"Dat Rusland het militaire conflict wil beëindigen is goed nieuws", vindt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Al denkt de analist niet dat het Westen heel vlot zal reageren op de uitnodiging van Poetin.

De euro/dollar handelde op 0,9797. WTI-olie daalde een procent aan waarde en kostte vrijdag rond 80,50 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt viel vastgoedbedrijf Vonovia op, met een winst van ruim 5,5 procent. Grootste daler in de DAX was Puma, met een verlies van bijna 6 procent. Adidas daalde ruim 4 procent. Concurrent Nike kwam met wisselvallige cijfers.

In Parijs deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken, met een plus van meer dan 6 procent. Orange was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde een half procent in. De verliezen bleven verder beperkt.

Roy Jakobs is benoemd tot de nieuwe CEO van Philips. Dit gebeurde vrijdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die Philips organiseerde. Jakobs is daarmee de opvolger van Frans van Houten, die 12 jaar aan het roer stond bij Philips. Het aandeel Philips steeg ruim 2 in Amsterdam.

ABN AMRO steeg 3 procent na een koopaanbeveling van Goldman Sachs.

Financials deden het vrijdag sowieso goed. ING steeg bijna 3 procent. Deutsche Bank won bijna een procent en BNP Paribas won zo'n 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.