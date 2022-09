Europese beurzen in de plus rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger nu beleggers het gegund lijkt even op adem te komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,4 procent op 387,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 12.069,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,1 procent met een stand van 5.739,13 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,7 procent naar 6.931,02 punten.

"Voor Europese beleggers zou het gunstig zijn als er iets meer rust op de markten komt en de volatiliteit afneemt", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Een aanpassing van het Britse stimuleringsplan of het aftreden van de minister van Financiën, in combinatie met een renteverhoging door de Bank of England en de Europese Centrale Bank zou volgens hem kunnen helpen.

"Wie had er voor vorige week vrijdag gedacht dat de impact van het politieke beleid in Londen zo groot zou zijn op de wereldwijde financiële markten?"

De Britse premier Liz Truss en de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng hebben vandaag een ongebruikelijk onderhoud met het Office for Budget Responsibility’s.

De Fransen maakten vrijdag een daling van de consumentenprijzen over september bekend van 0,5 procent op maandbasis. Op jaarbasis bleef de inflatie met 5,6 procent onder de verwachting van 6,1 procent en de inflatie van 5,8 procent in augustus. De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september met 10,0 procent gestegen. In augustus was de prijsstijging nog 9,1 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in september 4,8 procent op jaarbasis. Dit was in augustus 4,3 procent. Deze data overstegen de prognoses van 9,7 procent voor de inflatie en 4,7 procent voor de kerninflatie op jaarbasis. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,2 procent en de kernprijzen met 1,0 procent.

De Britten maakten over het tweede kwartaal een groei van de economie op kwartaalbasis bekend van 0,2 procent, terwijl in de voorlopige metingen een min werd vastgesteld van 0,1 procent.

De Duitse werkloosheid bleef stabiel op 5,5 procent in september.

Verder komen vanmiddag in de Verenigde Staten ook inflatiecijfers naar buiten, samen met de inkomens en bestedingen in augustus, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago voor september en de vertrouwensindex van de universiteit van Michigan in een definitieve versie.

Sprekers zijn vrijdag bestuurder van de Federal Reserve Michelle Bowman, bestuurder van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel over inflatiebestrijding en de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin.

Olie werd vrijdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 81,94 dollar, terwijl voor een november-future Brent 88,03 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9776. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9795 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 0,9801 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koersborden in Parijs en Frankfurt oogden vrijdag een stuk rustiger dan eerder deze week. Koplopers in Frankfurt zijn Siemens Healthineers en Fresenius. Sectorgenoten Puma en Adidas leveren juist in.

In Parijs is Unibail-Rodamco een uitblinker, gevolgd door Alstom. STMicroelectronics blijft achter. Ook in Amsterdam hebben de halfgeleiders het moeilijk. Besi en ASML verliezen bijna een procent en ASMI zelfs meer dan 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen.

De S&P500 daalde donderdag op het slot 2,1 procent tot 3.640,47 punten. De Dow Jones-index daalde 2,1 procent tot 29.225,61 punten en technologie-index Nasdaq zakte 2,8 procent.