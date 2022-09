Europese beurzen openen iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, na de koersdalingen donderdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 31 punten voor de Duitse DAX, een min van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten donderdag ook al fors lager, na tegenvallende Duitse inflatiecijfers.

"In de afgelopen handelsdagen is de druk op de beurzen een weerspiegeling van de onrust die we zien op de obligatiemarkten", aldus analisten van UBS. "We hebben in de afgelopen weken flink wat klappen gekregen en beleggers zoeken naar hoopvolle signalen", aldus obligatiespecialist Rob Daly van Glenmede Investment Management. "Maar iedere hoop is op dit moment misplaatst", zo vindt Daly.

De Duitse inflatie steeg naar 10,0 procent, van 7,9 procent in augustus. In België nadert de inflatie inmiddels de piek uit de zomer van 1975, maar de Spaanse consumentenprijzen daalden juist in september in vergelijking met augustus.

In de middag bleek het aantal steunaanvragen in de VS flink gedaald afgelopen week. De economie kromp in het tweede kwartaal met 0,6 procent.



Bedrijfsnieuws

Porsche heeft donderdag zijn debuut op de beurs in Frankfurt gemaakt. Het aandeel ging aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork naar de beurs voor 82,50 euro. De aandelen Porsche sloten op 82,70 euro. Het aandeel van grootaandeelhouder Volkswagen daalde circa 9 procent.

Atos heeft enkele dagen geleden een overnamebod ontvangen van de investeringsmaatschappij onepoint voor Evidian, die dit onderdeel van Atos waardeert op 4,2 miljard euro. Het Franse IT-bedrijf kondigde begin dit jaar aan Evidian te willen afsplitsen, met daarin Atos Digital, Big Data en Security. De divisie had een omzet van 4,9 miljard euro vorig jaar. Het bod is inmiddels afgewezen, omdat het niet in het belang van het bedrijf werd beoordeeld. Het aandeel Atos sloot 10,6 procent hoger op het nieuws.

In Parijs noteerde het defensie-aandeel Thales als één van de enige aandelen in de plus, met 2,8 procent.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Munich Re met 2,8 procent.

Koersen van supermarktaandelen kenden een lastige dag, na de winstwaarschuwing van het Belgische Colruyt. Vooral de hoge inflatie zit Colruyt in de weg. Het aandeel daalde 23,3 procent in koers. In Parijs leverde Carrefour 5,6 procent en in Amsterdam daalde de koers van Ahold Delhaize 3,2 procent.

Euro STOXX 50 3.279,04 (-1,69%)

STOXX Europe 600 382,89 (+1,67%)

DAX 11.975,55 (1,71%)

CAC 40 5.676,87 (-1,53%)

FTSE 100 6.881,59 (-1,77%)

SMI 10.126,99 (-0,92%)

AEX 633,55 (-1,18%)

BEL 20 3.324,99 (-1,85%)

FTSE MIB 20.352,98 (-2,40%)

IBEX 35 7.300,10 (1,91%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager, na verlies op donderdag, na economische cijfers die erop wijzen dat de Amerikaanse economie een nog hogere monetaire beleidsrente van de Federal Reserve lijkt aan te kunnen.

De steun die de markten vonden in de interventie van de Bank of England al weer weg. Volgens obligatie-analisten van Barclays helpt het opkopen van staatsleningen niet om de macro-economische problemen op te lossen. Bovendien moeten beleggers de verwachting inprijzen dat een combinatie van monetaire en fiscale stimulering de inflatiedruk verder opstuwt.

Toch denkt econoom Jim Reid van Deutsche Bank dat de komende tijd wellicht meer centrale banken weer teruggrijpen op het opkopen van staatsobligaties.

Verwacht wordt dat de kosten van het lenen van geld verder zullen stijgen. De rendementen op obligaties stijgen hierdoor en de vraag naar aandelen neemt af.

Ook de steeds sterkere dollar drukt de aandelenkoersen en ook Apple speelde een rol. De iPhone-reus verlaagt zijn productiedoelen.

Economisch nieuws was er over de wekelijkse steunaanvragen die daalden met 16.000, wat harder was dan economen hadden voorzien. Daarmee is het niveau van afgelopen april weer bereikt.

Verder werd de krimp van het Amerikaanse bruto binnenlands product met 0,6 procent in het tweede kwartaal bevestigd.

De olieprijs maakt een pas op de plaats, na een stijging van bijna 5 procent op woensdag, uit vrees voor de gevolgen van een orkaan in Florida, waardoor een deel van de olieproductie in de Golf van Mexico is stilgelegd.

RBC schat dat verzekeraars 20 tot zelfs 40 miljard dollar aan claims vanwege orkaanschade tegemoet kunnen zien.

Tot slot wil Rusland vrijdag de referenda in de bezette gebieden in Oekraïne erkennen, waarmee deze deel gaan uitmaken van Rusland. Veel landen hebben al laten weten de referenda niet te erkennen. Europa kondigde woensdag al een achtste sanctiepakket af.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond daalde 4 procent, ondanks dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal met 28 procent daalde en het verlies hard opliep.

Vanavond nabeurs openden Nike en Micron Technology de boeken. Het aandeel Nike sloot 3,4 procent lager en daalde nabeurs 5 procent, omdat de sportschoenenmaker lagere marges meldde. Micron sloot 1,9 procent lager en daalde nabeurs 0,6 procent.

S&P 500 index 3.640,47 (-2,11%)

Dow Jones index 29.225,61 (-1,54%)

Nasdaq Composite 10.737,51 (-2,84%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225 25.848,71 (-2,2%)

Shanghai Composite 3.032,22 (-0,3%)

Hang Seng 17.135,19 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9808. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 0,9804 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een 0,9772 op de borden.

USD/JPY Yen 144,56

EUR/USD Euro 0,9808

EUR/JPY Yen 141,80

MACRO-AGENDA:

00:00 Internationale handel - Tweede kwartaal (NL)

00:50 Detailhandelsverkopen - Augustus (Jap)

00:50 Industriële productie - Augustus vlpg (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - September (Chi)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - September (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (NL)

06:30 Producentenprijzen - Augustus (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - September (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Dld)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - September vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - September (Dld)

11:00 Inflatie - September vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten