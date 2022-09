Beursblik: Barclays verlaagt koersdoelen logistiek vastgoed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor logistiek vastgoed met gemiddeld 20 procent verlaagd. De analisten deden dit onder andere vanwege het negatieve effect dat hogere financieringskosten hebben nu de rente stijgt. Barclays verlaagde het advies op WDP van Gelijkgewogen naar Onderwogen en het koersdoel van 34,00 naar 25,00 euro, terwijl de Britse bank het koersdoel voor CTP verlaagde van 15,00 naar 13,00 euro maar het Overwogen advies wel handhaafde. Hoewel WDP volgens Barclays is blootgesteld aan "relatief gunstige marktsegmenten" is het gemiddeld rendement in vergelijking met sectorgenoten niet aantrekkelijk genoeg. Bovendien is het aandeel volgens de analisten stevig geprijsd. Terwijl sectorgenoten tegen een korting noteren, noteert WDP op een premie. Barclays meent dat de risico’s bij CTP iets hoger zijn dan bij sectorgenoten vanwege de blootstelling aan Centraal- en Oost-Europa en vanwege het enigszins opportunistische karakter van het bedrijf. Maar daar worden aandeelhouders volgens de bank ook extra voor beloond. WDP noteerde vrijdag 4,4 procent lager, terwijl CTP 1,1 procent daalde, op een flink rode Amsterdamse beurs. Bron: ABM Financial News

