Video: cyclische aandelen uit de gratie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggen in aandelen zal de komende tijd niet makkelijk zijn. Dit zegt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. Hij waarschuwt niet te veel in cyclische aandelen te zitten, maar goed naar de fundamentals te kijken. "We lopen richting een recessie." Bedrijven die een recessie zullen overleven volgens Van Eerden zijn bijvoorbeeld Ahold Delhaize en Unilever. De medische sector is in dit licht volgens Van Eerden ook interessant, maar het is beter afblijven van Philips, omdat dit bedrijf met allerlei bedrijfsspecifieke problemen kampt. Ook defensie is belegbaar volgens de vermogensbeheerder. Voor de komende periode verwacht Van Eerden een verdere daling van de aandelenmarkten, maar dit biedt ook kansen, betoogt hij, niet alleen voor aandelen, maar binnenkort ook voor obligaties. Klik hier voor: cyclische aandelen uit de gratie Bron: ABM Financial News

