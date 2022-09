FedEx rekent op economische tegenwind

(ABM FN-Dow Jones) FedEx trekt de outlook voor het lopende boekjaar in, nadat de omzet in het eerste kwartaal ver onder de verwachting is uitgekomen als gevolg van de huidige economische tegenwind. Dit bleek uit voorlopige kwartaalcijfers van de Amerikaanse pakketbezorger die donderdag nabeurs verschenen.

"De wereldwijde volumes daalden doordat de macro-economische trends later in het kwartaal aanzienlijk verslechterden, zowel internationaal als in de VS. We pakken deze tegenwind snel aan, maar gezien de snelheid waarmee de omstandigheden verslechteren, zijn de resultaten voor het eerste kwartaal onder onze verwachtingen", aldus CEO Raj Subramaniam.

De topman, die sinds juni in dienst is, zei in een toelichting ook dat FedEx kostenbesparingen zal doorvoeren, onder meer in de vorm van een personeelsstop, het sluiten van 90 locaties en het terugschroeven van een deel van de vrachtactiviteiten en pakketbezorging op zondag. Het bedrijf meldde niet of er ook banen verloren gaan.

FedEx zag de omzet in Europa en Azië 500 miljoen dollar lager uitkomen dan verwacht in het eerste kwartaal, onder meer als gevolg van de macro-economische zwakte. De omzet bij FedEx Ground, dat voornamelijk in thuismarkt Amerika actief is, komt vermoedelijk 300 miljoen dollar lager uit dan waar FedEx op had gerekend.

Voor het eerste kwartaal rekent FedEx op een omzet van 23,2 miljard dollar en een winst per aandeel van 3,33 dollar, van 4,09 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 23,6 miljard en een winst per aandeel van 5,14 dollar. FedEx komt volgende week donderdag met volledige cijfers.

Daarbij zal het ook een nieuwe outlook voor heel het boekjaar presenteren. De verwachte investeringen voor het lopende boekjaar zijn al wel verlaagd van 6,8 naar 6,3 miljard dollar.

Hoewel de onderneming doorgaat met agressieve kostenbesparende maatregelen, verwacht FedEx dat de bedrijfsomstandigheden in het tweede kwartaal verder zullen verzwakken.

Voor het lopende tweede kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 23,5 tot 24,0 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,65 dollar of hoger.

CEO Subramaniam houdt wel vertrouwen in de doelen op de middellange termijn. Verder handhaaft FedEx het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma.

Het aandeel FedEx lijkt vrijdag zo'n 20 procent lager te gaan openen in New York. Rivaal UPS verliest 6,5 procent. In Europa daalt Royal Mail 11 procent, Deutsche Post van DHL zo'n 6 procent en PostNL circa 3 procent. Bpost verliest in Brussel rond de 2 procent.