DEME haalt Australische opdracht binnen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De joint venture van DEME en Van Oord heeft een contract in Australië binnengehaald. Dit liet de Belgische baggeraar maandagochtend weten. DEME en Van Oord kregen een contract van Allseas ter ondersteuning van het Darwin Pipeline Duplication Project, gelegen voor de kust van Noord-Australië. De joint venture zal verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de installatie van de pijpleiding in ondiep water in de wateren van het Northern Territory. Er werden geen financiële details vermeld. Volgens DEME vertegenwoordigt zo'n contract een waarde van 50 tot 150 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

