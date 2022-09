Aandeel Carrefour onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Het aandeel Carrefour staat woensdagochtend onder druk. Volgens persbureau Bloomberg wordt de Franse retailer beschuldigd van belastingfraude in Italië. Ook andere retailers worden volgens het persbureau verdacht. De fraude zou 1,8 miljard euro bedragen en alle bedrijven zouden samen voor 260 miljoen euro aan btw hebben ontdoken. Het aandeel Carrefour daalt woensdag 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

