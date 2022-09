Bpost mag Aldipress overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bpost

(ABM FN) Het Belgische Bpost mag van de Autoriteit Consument en Markt het Nederlandse Aldipress overnemen. Dit blijkt uit een eindmededeling van de Nederlandse toezichthouder. De twee bedrijven vroegen de ACM op 12 augustus voor toestemming voor de overname. “Er blijft na de overname voldoende concurrentie over”, oordeelde de ACM. Aldipress houdt zich bezig met de distributie en marketing van tijdschriften, stripalbums, romans en puzzelboekjes bestemd voor de losse verkoop door retailers binnen Nederland. Er werden verder geen details door de ACM of door de bedrijven gemeld. Bron: ABM Financial News

