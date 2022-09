Beursblik: beursexperts extreem somber maar Shell doorstaat storm

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn voor september nog somberder gestemd. Dit bijkt uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl.

Van de experts rekent liefst 64 procent op een daling. En minder dan 20 procent denkt dat de AEX zal stijgen.

"In de afgelopen 285 maanden dat deze enquête is gehouden, is een dergelijke mate van somberheid een zeldzaamheid", zei Van Zeijl in een toelichting. "De aanstaande recessie, de oplopende inflatie en de centrale banken die daartegen ageren, de problemen in China. Genoeg om over te somberen."

Van Zeijl benadrukt ook dat "het natuurlijk wel over september gaat, een maand die een naam heeft hoog te houden als het gaat om koersdalingen. Het is de enige maand in het jaar die gemiddeld dalende koersen laat zien."

Top & Flop

De experts dichten voor september het aandeel Shell de meeste kansen toe, "het aandeel dat de storm zal doorstaan", aldus Van Zeijl, gevolgd door Ahold Delhaize en KPN. Wegblijven is het volgens hen bij Adyen en Philips en vooral bij ArcelorMittal.

