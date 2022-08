Schneider uit op volledige inlijving Aveva - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse industrieel conglomeraat Schneider Electric is van plan om het belang van 60 procent dat het nu in software-ontwikkelaar Aveva houdt, uit te breiden naar 100 procent. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen, hetgeen kort daarna door Schneider werd bevestigd. Schneider zou volgens Bloomberg inmiddels een onderzoek naar de acquisitie van Aveva achter de rug hebben, nadat het aandeel van het Britse bedrijf de afgelopen twaalf maanden in Londen bijna halveerde. Schneider, sinds 2017 grootaandeelhouder in Aveva dat onder meer aan de olie- en gasindustrie software levert, heeft zich de afgelopen jaren ontdaan van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten werden gerekend. Aveva daarentegen heeft zich juist versterkt, onder meer met de overname van Osisoft voor 5 miljard dollar in 2020, inclusief schulden. Het aandeel Aveva noteert in Londen 35 procent hoger. Schneider wint een half procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.