Olieprijs loopt weer op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag weer fors opgelopen. Een oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,7 procent hoger op 93,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt probeert op te veren nadat vorige week de laagste niveaus in zeven maanden werden bereikt. "De recente golf van steun komt deels door uitspraken van Saoedi-Arabie, de feitelijke leider van het oliekartel OPEC, die suggereerde dat de groep de olieproductie kan verlagen in reactie op de volatiliteit op de markten", zei Robbie Fraser van Schneider Electric. "Dat zou een significante ommekeer zijn, na langdurige pogingen om de productie te verhogen - waarbij leden van het kartel vaak moeite hadden om de productie te vergroten in overeenstemming met de officiele doelstellingen." De markten kijken nu naar de wekelijkse rapporten over de Amerikaanse olievoorraden, eerst van de handelsgroep API op dinsdag en woensdag van het overheidsbureau EIA. Economen voorspellen voor woensdag een daling met 500.000 vaten in de afgelopen week, maar de meningen zijn erg verdeeld. Bron: ABM Financial News

