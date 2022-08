Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 18,00 naar 16,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. Analisten van Berenberg stelden dat het bedrijf sinds de beursgang vorig jaar goede vooruitgang heeft geboekt met de commerciële uitrol, dankzij kleinschalige projecten en pilots met grote klanten. Berenberg is van mening dat het aandeel achttien keer meer waard is dan nu op het bord staat, mits NX in staat is om aan de onderkant van zijn langetermijndoelen uit te komen. Deze doelstellingen noemt Berenberg “ambitieus, maar haalbaar”, gezien NX een voorloper is in nanofiltratie op basis van het membraansysteem. Berenberg houdt op korte termijn wel rekening met grotere verliezen, maar ook met een snellere groei van de omzet en marges op middellange termijn. Het aandeel NX Filtration sloot woensdag op 9,95 euro. Bron: ABM Financial News

