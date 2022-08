Pas op de plaats voor Lowe's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft in het tweede kwartaal een stabiele omzet en winst geboekt en scherpte de outlook voor 2022 aan. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse keten in klusmaterialen en woninginrichting. De omzet daalde fractioneel tot 27,5 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 28,1 miljard dollar, aldus een consensus van FactSet. In het tweede kwartaal boekte Lowe's een nettowinst van 3,0 miljard dollar, ofwel 4,67 dollar per aandeel. Vorig jaar in het tweede kwartaal verdiende het bedrijf juist iets meer dan 3 miljard dollar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 4,67 dollar per aandeel. Hier hadden de analisten op 4,58 dollar gerekend. Outlook Lowe's herhaalde voor dit jaar op een omzet te rekenen van 97 tot 99 miljard dollar. Wel waarschuwde de retailer dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomt. De operationele marge zal volgens Lowe's dit jaar op 12,8 tot 13,0 procent uitkomen. Hier denkt het bedrijf juist aan de bovenkant van de bandbreedte te zullen eindigen. De winst per aandeel zal tussen 13,10 en 13,60 dollar liggen. Ook hier rekent Lowe's uit te komen aan de bovenkant van de afgegeven raming. Het aandeel Lowe's lijkt bijna 3 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

