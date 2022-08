Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur in het rood.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 442,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 13.836 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 6.573 punten. De Britse FTSE 100 noteerde ook 0,3 procent lager op 7.517 punten.

Vanochtend hadden de Europese beurzen moeite om richting te kiezen, zo merkte analist Naeem Aslam van AvaTrade op, na het verschijnen van diverse macro-economische cijfers. Zo stegen de Britse consumentenprijzen in juli met 10,1 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in tientallen jaren.

"Het Britse inflatiecijfer is slecht nieuws voor de Bank of England en consumenten, die hard worden geraakt door hogere rentes en een hogere inflatie", aldus Aslam. "Vandaag is opnieuw een donkere dag in de Britse geschiedenis, gezien de inflatie maar één kant op lijkt te bewegen. Er heerst een angst dat, nu we richting het einde van de zomer gaan, de vraag naar energie zal aantrekken, terwijl het gasaanbod beperkt is. In de wintermaanden kan de inflatie alleen nog maar verergeren", zo waarschuwt Aslam.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING hebben beleggers in de afgelopen weken desondanks het hoofd aardig koel weten te houden. "Zij zijn minder bevreesd voor hogere beleidsrentes van centrale banken en voelen zich gesteund door meevallende kwartaalcijfers van bedrijven en iets minder hoge inflatiecijfers. Het vooruitzicht van een recessie in Europa in de tweede helft van dit jaar hebben zij al grotendeels ingeprijsd", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Europese economie in het tweede kwartaal met 0,6 procent groeide op kwartaalbasis tegen een eerdere raming van 0,7 procent.

Vandaag wordt verder nog uitgekeken naar de notulen van de laatste Fed-vergadering. Bij de laatste beleidsvergadering stelde voorzitter Jerom Powell dat het gepast zou zijn om het tempo van renteverhogingen wat terug te schroeven. "Dit zal de verwachting versterken dat de Fed volgende maand de rente beperkt zal verhogen in plaats van nog eens een flinke verhoging van 75 basispunten", aldus MUFG Bank.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0173. De olieprijzen daalden licht.

Bedrijfsnieuws

Uniper heeft in de eerste helft van dit jaar het verlies flink zien oplopen, nadat de levering van Russisch gas stokte. In het afgelopen halfjaar werd een verlies geboekt van 12,4 miljard euro. De stop van de gastoevoer uit Rusland zorgt voor grote problemen, omdat Uniper elders gas moest inkopen tegen veel hogere tarieven om aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Het aandeel Uniper daalde met 5,7 procent.

Het Britse Cineworld wordt flink afgestraft na het afgeven van een waarschuwing. Het aandeel daalt 44 procent. Cineworld bekijkt de opties om de liquiditeit te vergroten en de balans te herstructureren.

In Parijs leverde Sanofi 5,6 procent in en Alstom 6,5 procent, terwijl Zalando in Frankfurt 5,3 procent verloor.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 steeg dinsdag 0,2 procent op 4.305,20 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.152,01 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent op 13.102,55 punten.