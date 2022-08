Berenberg haalt Alfen van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Alfen verlaagd van Kopen naar Houden bij handhaving van het koersdoel op 110,00 euro. Sinds Alfen de verwachtingen overtrof op het gebied van omzet en de aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal, steeg het aandeel met 36 procent, terwijl sectorgenoten dit jaar juist 25 tot 65 procent prijsgaven. Alfen profiteerde volgens Berenberg van een beter dan voorziene ordergroei in snelgroeiende markten, aldus analist Axel Stasse. Berenberg voorziet evenwel dat zowel het groeitraject op korte termijn als de potentiële aanjagers nu in de koers zijn verwerkt. "Als gevolg zijn risico en rendement voor het aandeel in balans", aldus de analist, die daarom een Houden advies dan op zijn plaats vindt. Wel ziet Stasse enige zwakte in het aandeel als een kans voor beleggers om in te stappen in een uniek bedrijf dat vermoedelijk lange tijd structureel zal groeien. Het aandeel Alfen sloot dinsdag twee procent hoger op 116,00 euro. Bron: ABM Financial News

