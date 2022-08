AEX start handelsweek vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting in het groen van start na een overtuigend slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Afgelopen week kwam de AEX met een winst op weekbasis van 0,4 procent op 725,76 punten nog nauwelijks van zijn plaats. Het groene weekslot was vooral te danken aan een positieve koersreactie op flink meevallende inflatiecijfers uit de VS woensdag.

"De inflatie in de VS lijkt over zijn hoogtepunt heen. En dat is goed nieuws. Dit betekent namelijk dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de beleidsrente mogelijk minder ver zal hoeven verhogen dan nu nog wordt gevreesd", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, omdat het continent gevoelig is voor stijgende energieprijzen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Europese beurzen lieten afgelopen week in ieder geval een terughoudend koersverloop zien, terwijl op Wall Street hoofdgraadmeter S&P 500 op weekbasis juist meer dan 3 procent wist te klimmen. Vooral vrijdag was een goede dag waarbij de hoofdindices in New York gedurende de handelsdag gestaag hun winsten wisten uit te breiden.

“Terwijl de stieren afgelopen week een nieuwe overwinning behaalden met een aandelenrally die nu al twee maanden duurt, blijven de beren de risico's benadrukken die het economische klimaat in petto kan hebben voor de omzet en marges van ondernemingen richting het einde van het jaar”, zei zakenbank Morgan Stanley.

De aanhoudende rally leidt in ieder geval tot grote frustratie onder beleggers die met het oog op de onzekere macro-economische vooruitzichten speculeren op koersdalingen. Volgens marktanalisten zorgt het versneld terugdraaien van deze posities momenteel voor flink wat extra ammunitie op de beurzen.

In Azië wint de beurs in Tokio vanochtend meer dan 1 procent, terwijl de Chinese beurzen juist nipt terrein prijs geven.

De Japanse economie bleek in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 2,2 procent te zijn gegroeid, terwijl de Chinese industriële productie- en detailhandelsverkopen afgelopen maand in de lift zaten.

De Amerikaanse olie-future staat vanochtend met een daling van meer dan 1 procent onder druk. Op weekbasis steeg de prijs voor een vat ruwe olie afgelopen week nog met 3,5 procent naar 92,09 dollar per vat.

Vandaag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Empire State index, gevolgd door vertrouwensdata van huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft de winstverwachtingen voor Fastned verlaagd, waardoor het koersdoel van 62,00 naar 55,00 euro ging, maar het koopadvies voor de exploitant van oplaadpalen werd gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,7 procent tot 4.280,12 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 33.761,05 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.047,19 punten.