Positieve weekstart op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag tegen het middaguur in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index 0,5 procent tot 437,70 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 02 procent op 13.605,77 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.504,18 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.468,07 punten.

De Europese beurzen zijn licht positief aan de nieuwe week begonnen, nadat het beeld op Wall Street vrijdag nog verdeeld was door een sterk banenrapport.

"De hoop dat de Federal Reserve mogelijk wat rustiger aan gaat doen in het verkrappen van het monetaire beleid, verdween als sneeuw voor de zon na de banencijfers", aldus Hewson. Het rapport overtrof zelfs de verwachtingen van de meest optimistische economen, zo zag de analist.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van verbluffende cijfers. "De arbeidsmarkt is robuust en dit betekent dat er geen hindernissen zijn voor de Fed om een nog agressiever monetair beleid te voeren", zei hij. Renteverhogingen worden noodzakelijk geacht om de veel te hoge inflatie in te dammen.

Volgens analisten van SEB schat de markt de kans op een derde renteverhoging in september van 75 basispunten nu in op bijna 70 procent. "De risicobereidheid onder beleggers in de huidige vakantieperiode kwam vrijdag weer terug, nadat de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 ruim een procent lager koerste", aldus SEB. Uiteindelijk sloot de index slechts 0,2 procent lager.

Verder merkte SEB op dat China zijn agressieve militaire oefeningen heeft gestaakt. "Maar de geopolitieke risico's in de regio blijven hoog."

Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie in juli bekend gemaakt. In juni bedroeg de stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis nog 9,1 procent. De inflatie in de VS in juni werd onder meer aangejaagd door sterk gestegen energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar deze staan de laatste weken juist flink onder druk.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0175. De olieprijzen daalden met een half procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam wist PostNL een eerder koersverlies van meer dan drie procent volledig weg te werken. Het aandeel koerste rond het einde van de ochtend 1,7 procent hoger, ondanks een outlookverlaging bij de cijfers over het tweede kwartaal. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 3,20 naar 2,75 euro.

Het aandeel Exmar vloog in Brussel maandagochtend bij hervatting van de handel liefst 33 procent omhoog. Vrijdag kondigde het bedrijf de verkoop van de Tango FLNG aan Eni aan.

Siemens Energy heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten onder druk zien staan. Hoewel het aantal orders in het afgelopen kwartaal met 60 procent steeg, tot 9,84 miljard euro, zag Siemens de omzet met 4,7 procent dalen tot circa 7,3 miljard euro. Siemens Energy verwacht voor het hele boekjaar een vergelijkbare omzet die met maximaal 3 procent stijgt of met 2 procent daalt. Het aandeel daalt 2,7 procent.

Veolia verkoopt de Britse afval-activiteiten van Suez aan Macquarie Asset Management voor 2,4 miljard euro. Veolia hoopt hiermee de mededingingsbezwaren die voortvloeien uit de overname van Suez door Veolia weg te nemen. Het aandeel Veolia koerste licht hoger.

In Parijs won Teleperformannce 2,8 procent, terwijl Sanofi 1,8 procent inleverde. In Frankfurt schreven sectorgenoten E.ON en RWE 3,0 en 2,0 procent bij en Merck 1,9 procent. Beiersdorf gaf 2,5 procent prijs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,2 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te gaan openen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,2 procent tot 4.145,14 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.803,47 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 12.657,55 punten.