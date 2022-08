BlackRock en Coinbase gaan samenwerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock gaat samenwerken met Coinbase om enkele institutionele klanten directe toegang tot bitcoin te bieden. Dit meldden de twee bedrijven donderdag, zonder financiële details bekend te maken. Klanten van BlackRock's investeringsbeheerplatform Aladdin krijgen daardoor toegang tot cryptohandel, bewaring, prime brokerage en rapportagemogelijkheden. "De afgelopen jaren heeft Coinbase een centrale rol gespeeld bij het ontwikkelen en versterken van cryptomarkten als de veiligste, meest vertrouwde brug naar de crypto-economie. Vandaag is een spannende volgende stap op onze reis", aldus Coinbase. "Onze institutionele klanten zijn steeds meer geïnteresseerd in markten voor digitale activa", zei BlackRock in een toelichting. Bitcoin noteerde donderdag een procent lager op 23.089 dollar. Het aandeel Coinbase steeg liefst 25 procent en BlackRock een half procent. Bron: ABM Financial News

