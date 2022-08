Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag voor de zesde keer op rij verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Britse centrale bank. De centrale bank verhoogde de rente met 50 basispunten van 1,25 naar 1,75 procent. De BoE verhoogt de rente al sinds december, en de hoge inflatie dwingt de centrale bank om hiermee door te gaan. Van de negen centrale bankiers opteerden er acht voor een verhoging met 50 basispunten en één bankier vond 25 basispunten wel voldoende. ING verwacht dat de verhoging met 50 basispunten eenmalig is, "aangezien de angst voor een recessie toeneemt", zei de bank, dat er ook op wijst dat de inflatieverwachtingen iets gematigd zijn en dat de Britse centrale bank er al maanden op hint dat de markt op teveel monetaire verkrapping rekent. De consumentenprijzen zijn in juni in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis met 9,4 procent gestegen, tegen 9,1 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,8 procent. De Bank of England ambieert nog altijd een inflatieniveau van 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

